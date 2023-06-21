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«Известия»: более половины квартир в новостройках ряда регионов России продаются по акции

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Около 59% квартир в новостройках ряда регионов России можно купить по акции.
«Известия»: более половины квартир в новостройках ряда регионов России продаются по акции
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Deev

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости».

Среди 33 городов, которые участвовали в исследовании, больше всего квартир по акции можно приобрести в Рязани (89%), Ижевске (85%) и Краснодаре (79%). Москва также пополнила список: 74% объявлений указывают предложения о скидке.

«Ряд девелоперов проводят стимулирующие акции, чтобы обеспечить продажу так называемой сопутствующей недвижимости: они дарят скидочные сертификаты на покупку машино-мест, кладовых помещений», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский на Тайнинской улице ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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