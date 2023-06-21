Собянин: основной участок МСД пропускает более 300 тысяч автомобилей в день

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основной участок Московского скоростного диаметра пропускает в настоящее время более 300 тыс. автомобилей в день.

«И примерно 85% этих автомобилей принадлежат москвичам, которые раньше использовали другие, более длинные и неудобные маршруты. В результате появления МСД на многих участках МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15—17%», — рассказал Собянин в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, после открытия южного участка количество автомобилей на МСД вырастет до 400 тыс. в день и по интенсивности движения скоростной диаметр войдёт в тройку главных столичных магистралей.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.