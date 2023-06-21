Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичной транспортной системы. В частности, он напомнил, что в марте 2023 года было открыто полноценное движение поездов по Большой кольцевой линии метро, а осенью поедут третий и четвёртый диаметры МЦД.

«Построены дополнительные железнодорожные пути, новые станции, пересадки на метро, подготовлен новый подвижной состав, системы управлением движением. Проложены соединительные ветки, чтобы из разрозненных радиальных направлений получились полноценные диаметры из Зеленограда в Раменское (МЦД-3) и из Апрелевки в Железнодорожный (МЦД-4)», — заявил Собянин в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, частично реконструкция станций и развитие сопутствующей инфраструктуры будут продолжены и после запуска диаметров, как было и в случае с МЦД-1 и МЦД-2.

«Но с самого начала на МЦД-3 и МЦД-4 будет работать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК», — уточнил мэр.

Кроме того, отметил Собянин, в этом году будет выполнено обещание, данное жителям района Северный: у них откроют полноценную линию метро.

«Поработать пришлось немало. Сначала реконструировали Дмитровское шоссе, затем запустили МЦД-1. И в этом году завершаем строительство трёх станций метро — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» — на Люблинско-Дмитровской ветке», — сообщил он.

Как напомнил мэр, метро также придёт во Внуково.

«Перспектива — три новых радиуса. Троицкая ветка на юго-западе, Рублёво-Архангельская — на северо-западе и Бирюлёвская — на юге», — сказал Собянин.

Он добавил, что также планируется построить несколько новых станций на действующих линиях.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.