В Москве начали продажу тематических карт «Тройка» в честь запуска речного маршрута

Лимитированные проездные карты «Тройка» выпустили в Москве в честь открытия первого регулярного речного маршрута.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

Карты можно приобрести в кассах Кольцевой линии метро, их тираж ограничен.

«Мы выпустили тематические «Тройки» к открытию регулярного речного маршрута. Купить их можно в кассах на Кольцевой линии», — цитирует сообщение пресс-службы сайт «Москва 24».

Проезд на электросудах будет бесплатным до 23 июня включительно. Стоимость билетов после составит 150 рублей в будни и 300 рублей в выходные.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.