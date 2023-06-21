Подъём уровня реки в Чародинском районе Дагестана отрезал село от транспортного сообщения

Из-за подъёма уровня воды в Чародинском районе Дагестана одно местное село и часть другого оказалось без транспортного сообщения.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

«В результате подъёма уровня реки Вера в Чародинском районе без транспортного сообщения остаётся населённый пункт Кубатль (24 дома, 120 человек) и часть населённого пункта Алчуниб (39 домов, 190 человек)», — сказано в заявлении.

Кроме того, сохраняется вероятность подъёма уровня воды в реке Терек в Кизлярском районе Дагестана.

Ранее в сёлах Буйнакского района Дагестана, где из-за обильных дождей с градом повреждены десятки домов, ввели режим чрезвычайной ситуации.