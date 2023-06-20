Разработчики представили 36 решений для бизнеса на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»
Перед специалистами стояла задача — придумать автоматизированный сервис, помогающий рассчитывать затраты на развитие промышленного производства, пишет kp.ru.
Идеи должны способствовать улучшению инвестиционного потенциала и промышленного развития Москвы.
Разработчики представили 36 командных заявок.
«В финал попали десять команд, которые защищали свои проекты в формате питч-сессий. Лучше всех с задачей департамента справилась команда Dream Safety Team, которая и заняла первое место», — сообщил Овчинский.
Ранее ФАН сообщало, что Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.