Разработчики представили 36 решений для бизнеса на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

В Москве завершился пятый конкурс на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». О его итогах рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Перед специалистами стояла задача — придумать автоматизированный сервис, помогающий рассчитывать затраты на развитие промышленного производства, пишет kp.ru. Идеи должны способствовать улучшению инвестиционного потенциала и промышленного развития Москвы. Разработчики представили 36 командных заявок. «В финал попали десять команд, которые защищали свои проекты в формате питч-сессий. Лучше всех с задачей департамента справилась команда Dream Safety Team, которая и заняла первое место», — сообщил Овчинский. Ранее ФАН сообщало, что Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.