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Общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь «Алых парусов»

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В Санкт-Петербурге продлили работу общественного транспорта в ночь на 25 июня, когда будут проводиться «Алые паруса». Круглосуточно будут курсировать поезда метро, а также некоторые автобусы и троллейбусы.
Общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь «Алых парусов»
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

Об этом сообщают «Невские новости».

В период с 00:00 до 06:00 наземный общественный транспорт будет работать с интервалом движения не более 30 минут. Интервалы в движении поездов составят до 8,5 минут.

Кроме того, в ночь на 24 июня Троицкий мост разведут почти на девять часов из-за подготовки к «Алым парусам», передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Мостотреста.

Дворцовый мост будет поднят с 01:20 до 04:55.

«Остальные мосты разводятся по графику», — отметили в Мостотресте.

Ранее сообщалось, что петербургское метро работало круглосуточно во время проведения «Петровского фестиваля огня».

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