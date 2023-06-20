Общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь «Алых парусов»
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Об этом сообщают «Невские новости».
В период с 00:00 до 06:00 наземный общественный транспорт будет работать с интервалом движения не более 30 минут. Интервалы в движении поездов составят до 8,5 минут.
Кроме того, в ночь на 24 июня Троицкий мост разведут почти на девять часов из-за подготовки к «Алым парусам», передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Мостотреста.
Дворцовый мост будет поднят с 01:20 до 04:55.
«Остальные мосты разводятся по графику», — отметили в Мостотресте.
Ранее сообщалось, что петербургское метро работало круглосуточно во время проведения «Петровского фестиваля огня».