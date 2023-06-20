Набиуллина: ЦБ и правительство России готовят стратегию финансовой грамотности населения
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Об этом Набиуллина сказала в ходе IX Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения.
«Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 года», — цитирует главу банковского регулятора ТАСС.
По её словам, стратегия направлена на то, чтобы финансовая грамотность стала естественной для населения и была внедрена в общую культуру.
Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.