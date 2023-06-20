Набиуллина: ЦБ и правительство России готовят стратегию финансовой грамотности населения

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ совместно с российским правительством готовит стратегию, направленную на повышение финансовой грамотности населения.

Об этом Набиуллина сказала в ходе IX Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения.

«Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 года», — цитирует главу банковского регулятора ТАСС.

По её словам, стратегия направлена на то, чтобы финансовая грамотность стала естественной для населения и была внедрена в общую культуру.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.