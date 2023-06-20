В Челябинской области продавцы и кассиры стали самыми востребованными специалистами

В пресс-службе сервиса HeadHunter сообщили, что в Челябинской области больше всего вакансий предлагают для продавцов-консультантов, кассиров и водителей.

«Самыми востребованными специалистами в регионе стали продавцы-консультанты и кассиры (7% от всех активных вакансий), менеджеры по продажам (6,8%) и водители (3,9%)», — цитирует сообщение URA.RU.

В первую десятку также вошли разнорабочие (3%), слесари-сантехники (2,9%), операторы call-центров (2,7%).

Наряду с этим стало известно, что в Казани за год спрос на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов вырос до 156%. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на данные «Авито Услуги».

Ранее сообщалось, что Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится 23 июня в Тюменской области. Работодатели представят более 1,5 тыс. вакансий.