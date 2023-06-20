В Озёрске открылась выставка в честь Игоря Курчатова

В Озёрске начала работу выставка «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников», приуроченная к 120-летию со дня рождения учёного и 75-летию предприятия «Маяк».

Об этом сообщает ОТР.

«Благодаря гению наших учёных, благодаря организаторской работе наших промышленников, а самое главное, благодаря нашим людям в самые рекордные сроки был создан так называемый ядерный паритет», — заявил Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом».

На предприятии работают более 12 тыс. человек. Разработки «Маяка» используются в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, а также в области ядерной медицины.

Ранее сообщалось, что на фасаде Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде установят мемориальные доски в честь советских учёных Андрея Гапонова-Грехова и Михаила Миллера.