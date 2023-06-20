В Самарской области будут судить группу лиц по делу о крупном мошенничестве

В Центральный районный суд Тольятти (Самарская область) передано уголовное дело в отношении председателя кредитного потребительского кооператива, его заместителя и двух их родственниц. Их обвиняют в обмане более 1,7 тыс. россиян на общую сумму 900 млн рублей.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2019 год обвиняемые открывали многочисленные филиалы организации, обещая проценты со вкладов, существенно превышающие банковские.

Периодически пайщикам выплачивались проценты для создания видимости успешной деятельности предприятия.

Пострадавшие в результате их деятельности — жители Самарской и Ульяновской областей, республик Якутия и Марий Эл.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.