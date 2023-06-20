В Минпромторге зарегистрировали первый технопарк Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«До нас на территории Челябинска не было технопарка, который предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу «одного окна» и который внесён в реестр Минпромторга РФ», — заявил директор по стратегическому и инновационному развитию «Электромашины» Леонид Зелепухин.
Всего в России создано 109 технопарков, 13 из которых подтвердили соответствие требованиям и были включены в реестр федерального правительства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».