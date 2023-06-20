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В Ижевске состоится чемпионат Поволжья по спортивному программированию

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Открытый чемпионат Поволжья по спортивному программированию пройдёт в Ижевском государственном техническом университете 1 июля.
В Ижевске состоится чемпионат Поволжья по спортивному программированию
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития республики.

Состязания организует Федерация спортивного программирования Удмуртии в рамках Всероссийских спортивных игр народов Поволжья по национальным и неолимпийским видам спорта.

Участвовать будут команды школьников с седьмого по 11-й класс, а также студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.

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