В Ижевске состоится чемпионат Поволжья по спортивному программированию

Открытый чемпионат Поволжья по спортивному программированию пройдёт в Ижевском государственном техническом университете 1 июля.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития республики.

Состязания организует Федерация спортивного программирования Удмуртии в рамках Всероссийских спортивных игр народов Поволжья по национальным и неолимпийским видам спорта.

Участвовать будут команды школьников с седьмого по 11-й класс, а также студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.