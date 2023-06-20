Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров в рамках бизнес-миссии в Алжире

Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Об этом сообщает НСН. Бизнес-миссия была приурочена к форуму «Россия — Алжир: новые горизонты сотрудничества». Её организовали специалисты центра «Моспром». «В ходе бизнес-миссии столичный производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом», — отметил Овчинский. Ранее телеканал «360» сообщал, что экспортёры Подмосковья вышли на восемь новых зарубежных рынков.