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Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров в рамках бизнес-миссии в Алжире

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Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров в рамках бизнес-миссии в Алжире
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

Об этом сообщает НСН.

Бизнес-миссия была приурочена к форуму «Россия — Алжир: новые горизонты сотрудничества». Её организовали специалисты центра «Моспром».

«В ходе бизнес-миссии столичный производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом», — отметил Овчинский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспортёры Подмосковья вышли на восемь новых зарубежных рынков.

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