Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров в рамках бизнес-миссии в Алжире
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Об этом сообщает НСН.
Бизнес-миссия была приурочена к форуму «Россия — Алжир: новые горизонты сотрудничества». Её организовали специалисты центра «Моспром».
«В ходе бизнес-миссии столичный производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом», — отметил Овчинский.
Ранее телеканал «360» сообщал, что экспортёры Подмосковья вышли на восемь новых зарубежных рынков.