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Юрист Никитин: срок до двух лет может грозить москвичу за подрыв петард в отделении банка

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Юрист Юрий Никитин рассказал, что 19-летний москвич, который запустил петарды в отделении банка в подмосковных Химках, может получить срок за свой поступок.
Юрист Никитин: срок до двух лет может грозить москвичу за подрыв петард в отделении банка
  • Gettyimages.ru
  • © Kameleon007

Согласно закону и в зависимости от тяжести нанесённого вреда, молодому человеку может грозить штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов, заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Либо исправительные работы на один год, также предусмотрены принудительные работы до двух лет. Либо арест на три месяца или лишение свободы до двух лет», — прокомментировал Никитин.

Ранее стало известно, что молодой человек поджёг в помещении банка коробку с фейерверком.

В апреле сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.

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