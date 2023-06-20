Источник: житель Химок, который взорвал петарды в банке, ранее отправлял деньги ФБК
- РИА Новости
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Об этом сообщил источник RT.
Ранее стало известно, что в подмосковных Химках 19-летний молодой человек взорвал петарды в отделении банка, ведя при этом прямой эфир в интернете.
Нарушитель был задержан. Никто не пострадал.
МВД возбудило уголовное дело по факту хулиганства.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.