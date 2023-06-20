На Ставрополье получателями единого детского пособия являются 185 тысяч семей

В Ставропольском крае единое детское пособие получают 185 тыс. семей на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Ещё на 14 тыс. детей до полутора лет семьи получают ежемесячную выплату в общей сумме 1,3 млрд рублей, передаёт «СвоёТВ».

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года, предложил сохранять выплату этих пособий даже в том случае, если доход семьи увеличится.

Экономист, консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич в беседе с URA.RU рассказал, что россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше наступления официального пенсионного возраста.