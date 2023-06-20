Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Володин заявил о поддержке Совфедом расследования преступлений Киева против детей

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сенаторы Совета Федерации поддерживают парламентское расследование преступлений киевского режима против детей.
Володин заявил о поддержке Совфедом расследования преступлений Киева против детей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Наши коллеги из Совета Федерации поддерживают такое решение», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что киевский режим должен понести ответственность за свои преступления против детей.

«Дети погибли, дети искалечены! Жертв огромное количество», — добавил Володин.

Ранее Госдума одобрила постановление о поддержке начала парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить