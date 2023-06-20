Володин заявил о поддержке Совфедом расследования преступлений Киева против детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сенаторы Совета Федерации поддерживают парламентское расследование преступлений киевского режима против детей.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Наши коллеги из Совета Федерации поддерживают такое решение», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что киевский режим должен понести ответственность за свои преступления против детей.

«Дети погибли, дети искалечены! Жертв огромное количество», — добавил Володин.

Ранее Госдума одобрила постановление о поддержке начала парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.