Володин заявил о поддержке Совфедом расследования преступлений Киева против детей
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Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.
«Наши коллеги из Совета Федерации поддерживают такое решение», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что киевский режим должен понести ответственность за свои преступления против детей.
«Дети погибли, дети искалечены! Жертв огромное количество», — добавил Володин.
Ранее Госдума одобрила постановление о поддержке начала парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.