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Невролог Чудинская рассказала о роли регулярной физнагрузки в замедлении развития РС

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Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Галина Чудинская заявила, что полностью излечить рассеянный склероз (РС) нельзя, но есть методы, помогающие замедлить развитие заболевания.
Невролог Чудинская рассказала о роли регулярной физнагрузки в замедлении развития РС
  • Gettyimages.ru
  • © John Slater

«Рассеянный склероз является одним из самых распространённых заболеваний нервной системы, и не существует способа полностью излечить его, тем не менее существует несколько методов лечения РС, которые помогают уменьшить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания», — отметила она в беседе с РИАМО.

По её словам, пациенты могут улучшить качество своей жизни с помощью поддерживающей терапии, регулярных физических упражнений, физиотерапии, реабилитации и психотерапии.

Как отметила Чудинская, немаловажна и поддержка со стороны близких.

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