Невролог Чудинская рассказала о роли регулярной физнагрузки в замедлении развития РС

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Галина Чудинская заявила, что полностью излечить рассеянный склероз (РС) нельзя, но есть методы, помогающие замедлить развитие заболевания.

«Рассеянный склероз является одним из самых распространённых заболеваний нервной системы, и не существует способа полностью излечить его, тем не менее существует несколько методов лечения РС, которые помогают уменьшить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания», — отметила она в беседе с РИАМО.

По её словам, пациенты могут улучшить качество своей жизни с помощью поддерживающей терапии, регулярных физических упражнений, физиотерапии, реабилитации и психотерапии.

Как отметила Чудинская, немаловажна и поддержка со стороны близких.

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