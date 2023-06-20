Невролог Чудинская рассказала о роли регулярной физнагрузки в замедлении развития РС
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«Рассеянный склероз является одним из самых распространённых заболеваний нервной системы, и не существует способа полностью излечить его, тем не менее существует несколько методов лечения РС, которые помогают уменьшить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания», — отметила она в беседе с РИАМО.
По её словам, пациенты могут улучшить качество своей жизни с помощью поддерживающей терапии, регулярных физических упражнений, физиотерапии, реабилитации и психотерапии.
Как отметила Чудинская, немаловажна и поддержка со стороны близких.
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