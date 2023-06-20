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Врач Кашух посоветовала выбирать полезное мороженое

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Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого.
Врач Кашух посоветовала выбирать полезное мороженое
  • Gettyimages.ru
  • © kuppa_rock

Лакомства с наполнителями лучше употреблять реже, особенно при склонности к аллергии, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

В таком мороженом, как правило, содержится много добавок — красителей, усилителей вкуса и других ингредиентов, которые повышают риск развития онкологии.

Она посоветовала людям с избыточным весом отказаться от употребления пломбира, поскольку это калорийный продукт, изготовленный из молока и сливок.

Фруктовый лёд Кашух назвала одним из самых низкокалорийных холодных десертов. Она посоветовала выбирать продукт, в котором содержится фруктовый сок или пюре, а также минимум химических добавок.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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