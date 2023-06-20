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Бочкарёв: второй терминал Восточного вокзала планируется построить до 2025 года

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Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала планируется построить до 2025 года, он будет интегрирован со станцией метро «Черкизовская», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: второй терминал Восточного вокзала планируется построить до 2025 года
  • © Москомархитектура

«В столице продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе возведение пересадочных узлов и даже новых вокзальных терминалов», — сказал Бочкарёв.

По его словам, открытие дополнительного терминала позволит повысить комфорт пребывания пассажиров и улучшит условия пересадки с одного вида транспорта на другой.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках проекта будет создан транзитный переход к станции метро «Черкизовская».

«Переход позволит пассажирам, минуя вокзальные помещения и наземный участок, попасть непосредственно на станцию метрополитена. Это решение было предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала», — уточнила она.

Княжевская также сообщила, что в ближайшем будущем территория вокруг вокзала будет развиваться, что приведёт к росту числа пассажиров, пользующихся вокзалом для транзита.

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