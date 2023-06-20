Бочкарёв: второй терминал Восточного вокзала планируется построить до 2025 года

Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала планируется построить до 2025 года, он будет интегрирован со станцией метро «Черкизовская», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В столице продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе возведение пересадочных узлов и даже новых вокзальных терминалов», — сказал Бочкарёв.

По его словам, открытие дополнительного терминала позволит повысить комфорт пребывания пассажиров и улучшит условия пересадки с одного вида транспорта на другой.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках проекта будет создан транзитный переход к станции метро «Черкизовская».

«Переход позволит пассажирам, минуя вокзальные помещения и наземный участок, попасть непосредственно на станцию метрополитена. Это решение было предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала», — уточнила она.

Княжевская также сообщила, что в ближайшем будущем территория вокруг вокзала будет развиваться, что приведёт к росту числа пассажиров, пользующихся вокзалом для транзита.