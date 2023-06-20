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Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из России компаний заработает с 2024 года

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Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что механизм отчислений за использование программного обеспечения ушедших из России компаний заработает с 2024 года.
Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из России компаний заработает с 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Соответствующее заявление он сделал на конференции CNews Forum «Кейсы-2023».

«Я сразу хочу сказать, что речь идёт про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО тех производителей, которые ушли с нашего рынка», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный проект закона уже почти завершён и, как он думает, документ вступит в силу уже в следующем году.

Ранее Шадаев заявил об отсутствии необходимости в программе возвращения IT-специалистов в Россию, так как они сами уже возвращаются в страну.

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