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РИА Новости: в Херсонской области 12 кладбищ оказались в зоне затопления

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В Херсонской области 12 кладбищ оказались в зоне затопления после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.
РИА Новости: в Херсонской области 12 кладбищ оказались в зоне затопления
  • © AP Photo

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в зоны подтопления попали 12 кладбищ», — заявили в экстренных службах.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что во избежание распространения инфекций в регионе проводится обеззараживание.

Также Алексеенко написал, что техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.

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