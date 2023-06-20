РИА Новости: в Херсонской области 12 кладбищ оказались в зоне затопления
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в зоны подтопления попали 12 кладбищ», — заявили в экстренных службах.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что во избежание распространения инфекций в регионе проводится обеззараживание.
Также Алексеенко написал, что техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.