Роспотребнадзор: около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что порядка 2,88 млн человек привились от клещевого вирусного энцефалита в России.

«По состоянию на 24-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привиты 2,88 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты около 2,5 млн», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

В ведомстве добавили, что к медикам из-за укусов клещей обратились уже 268 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Nation News рассказал, как обезопасить себя от клещей. В частности, он посоветовал правильно одеваться для похода в лес.