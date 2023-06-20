Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роспотребнадзор: около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Короткая ссылка
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что порядка 2,88 млн человек привились от клещевого вирусного энцефалита в России.
Роспотребнадзор: около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«По состоянию на 24-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привиты 2,88 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты около 2,5 млн», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

В ведомстве добавили, что к медикам из-за укусов клещей обратились уже 268 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Nation News рассказал, как обезопасить себя от клещей. В частности, он посоветовал правильно одеваться для похода в лес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить