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Россияне рассказали, что тратят деньги с подработок на погашение кредита и пополнение счёта

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Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели совместное исследование, в ходе которого 67% россиян рассказали, что хотя бы раз в жизни разово подрабатывали.
Россияне рассказали, что тратят деньги с подработок на погашение кредита и пополнение счёта
  • Gettyimages.ru
  • © Astrakan Images

Об этом пишет «Газета.Ru».

Из числа тех, кто брал подработку, 48% потратили всё заработанное на себя: такой ответ дали 56% женщин и 40% мужчин.

Ещё 17% потратили дополнительный заработок на погашение кредита, 13% респондентов положили деньги на сберегательный счёт, ещё 13% вложились в крупную покупку.

Купили подарок близким 12% опрошенных, 11% отложили заработанное на ремонт, 3% — на взнос для ипотеки. Ещё 3% признались, что отдали деньги на благотворительность. А 14% респондентов выбрали другие способы потратить заработок с подработки.

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.

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