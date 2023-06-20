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Онколог Самойленко: люди ожидают слишком многого от солнцезащитного крема

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Старший научный сотрудник отделения онкодерматологии НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко назвал распространённую ошибку, которую люди совершают при использовании солнцезащитных косметических средств.
Онколог Самойленко: люди ожидают слишком многого от солнцезащитного крема
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Люди ожидают слишком многого от солнцезащитного крема, сообщил специалист в интервью «Аргументам и Фактам».

«Человек, обмазавшись кремом, может целый день лежать на солнце в уверенности, что он защищён, хотя средство может быть уже давно смыто водой или потом, стёрто одеждой, песком и т. д. Крем — не броня. Он немного увеличивает время безопасного пребывания под солнцем, но не растягивает его до бесконечности», — объяснил Самойленко.

По его словам, ни один крем не защитит против ультрафиолета высокой интенсивности.

Врач посоветовал не находиться на пляже в опасные часы, а в жаркую погоду даже в городе носить одежду, защищающую открытые участки тела, и головной убор с широкими полями.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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