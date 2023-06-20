Онколог Самойленко: люди ожидают слишком многого от солнцезащитного крема

Старший научный сотрудник отделения онкодерматологии НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко назвал распространённую ошибку, которую люди совершают при использовании солнцезащитных косметических средств.

Люди ожидают слишком многого от солнцезащитного крема, сообщил специалист в интервью «Аргументам и Фактам».

«Человек, обмазавшись кремом, может целый день лежать на солнце в уверенности, что он защищён, хотя средство может быть уже давно смыто водой или потом, стёрто одеждой, песком и т. д. Крем — не броня. Он немного увеличивает время безопасного пребывания под солнцем, но не растягивает его до бесконечности», — объяснил Самойленко.

По его словам, ни один крем не защитит против ультрафиолета высокой интенсивности.

Врач посоветовал не находиться на пляже в опасные часы, а в жаркую погоду даже в городе носить одежду, защищающую открытые участки тела, и головной убор с широкими полями.

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