В Челябинской области шесть выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике на 200 баллов

В Челябинской области стало больше выпускников, которые сдали ЕГЭ на 200 баллов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства образования региона.

«В регионе утвердили результаты ЕГЭ по истории и физике. Максимальные баллы по двум предметам получили ещё трое выпускников. С учётом досрочного периода уже шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.