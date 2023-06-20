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В Челябинской области шесть выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике на 200 баллов

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В Челябинской области стало больше выпускников, которые сдали ЕГЭ на 200 баллов.
В Челябинской области шесть выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике на 200 баллов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства образования региона.

«В регионе утвердили результаты ЕГЭ по истории и физике. Максимальные баллы по двум предметам получили ещё трое выпускников. С учётом досрочного периода уже шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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