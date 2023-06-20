ФСО: Красная площадь и Мавзолей Ленина будут закрыты для посетителей 24 июня

Красная площадь и Мавзолей В.И. Ленина будут закрыты для посетителей 24 июня в связи с проведением мероприятий.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«24 июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий», — заявили в ФСО.

В июне 2022 года сообщалось, что доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлёвской стены временно закрывался в связи с подготовкой концерта ко Дню России.