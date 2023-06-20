Исследование: 66% россиян ездят на дачу для отдыха

Мебельная компания Mr. Doors провела исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян ездят на дачу для отдыха, а не для работ на огороде.

Об этом пишет Life.ru.

Так, 66% респондентов признались, что для них дача — это прежде всего место для «отдыха и релакса». При этом 34% сообщили, что на даче занимаются исключительно «тяжким трудом».

Некоторые россияне рассказали, что дача для них является и местом постоянного проживания, где они сочетают труд и отдых.

Другие сообщили, что, отдыхая на чужих дачах за неимением собственной, они пришли к выводу, что можно проводить там время в формате «хобби — труд в удовольствие».

Ранее товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с ФАН рассказала, что среди садоводов и огородников в мае вырос спрос на принадлежности для высадки рассады.