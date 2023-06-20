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Психолог Хвингия: посуда серого цвета способствует снижению аппетита

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Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что, используя тарелки определённого цвета, человек начинает меньше есть, что со временем может помочь ему избавиться от лишнего веса.
Психолог Хвингия: посуда серого цвета способствует снижению аппетита
  • Gettyimages.ru

Учёными доказано, что одни цвета способны повышать аппетит, а другие, напротив, понижать, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

По её мнению, процессу похудения будет способствовать посуда серого цвета.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета», — объяснила Хвингия.

Она также отметила, что красный цвет усиливает аппетит.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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