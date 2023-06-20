Психолог Хвингия: посуда серого цвета способствует снижению аппетита

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что, используя тарелки определённого цвета, человек начинает меньше есть, что со временем может помочь ему избавиться от лишнего веса.

Учёными доказано, что одни цвета способны повышать аппетит, а другие, напротив, понижать, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

По её мнению, процессу похудения будет способствовать посуда серого цвета.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета», — объяснила Хвингия.

Она также отметила, что красный цвет усиливает аппетит.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.