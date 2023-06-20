Психолог Хвингия: посуда серого цвета способствует снижению аппетита
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Учёными доказано, что одни цвета способны повышать аппетит, а другие, напротив, понижать, поделилась она в интервью Радио Sputnik.
По её мнению, процессу похудения будет способствовать посуда серого цвета.
«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета», — объяснила Хвингия.
Она также отметила, что красный цвет усиливает аппетит.
Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.