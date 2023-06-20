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«Известия»: российские рестораны повысили цены на 10% в июне

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В Федерации отельеров и рестораторов России (ФРиО) заявили, что в российских ресторанах на 10% подорожало меню в июне.
«Известия»: российские рестораны повысили цены на 10% в июне
  • Gettyimages.ru

Как заявили в объединении изданию «Известия», повышение цен связано с удорожанием продуктов.

Так, например, в Novikov Group, «Шоколаднице», Tigrus Group и других заведениях указали, что в цене выросли импортные продукты, в частности, оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в своих кафе в связи с ростом себестоимости продукции.

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