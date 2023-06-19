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Минздрав России предлагает расширить категории получателей спецвыплат для медработников

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Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, предлагающий расширить категории получателей специальных социальных выплат для медицинских работников.
Минздрав России предлагает расширить категории получателей спецвыплат для медработников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно проекту постановления, специальные социальные выплаты в размере 11 500 рублей смогут получать врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, которые в ходе своей деятельности осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования», — отметили в ведомстве.

Также предлагается установить выплаты медицинским сотрудникам с высшим немедицинским образованием, «преимущественно работающим в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент большая часть всех потребляемых в стране медицинских препаратов производится в России.

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