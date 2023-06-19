Минздрав России предлагает расширить категории получателей спецвыплат для медработников

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, предлагающий расширить категории получателей специальных социальных выплат для медицинских работников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно проекту постановления, специальные социальные выплаты в размере 11 500 рублей смогут получать врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, которые в ходе своей деятельности осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования», — отметили в ведомстве.

Также предлагается установить выплаты медицинским сотрудникам с высшим немедицинским образованием, «преимущественно работающим в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент большая часть всех потребляемых в стране медицинских препаратов производится в России.