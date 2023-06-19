В Новосибирской области введут бесплатный проезд на электричках для ветеранов труда

В Новосибирской области будет введён бесплатный проезд на электричках для ветеранов труда и тружеников тыла. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрены на заседании правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Аналогичным правом в регионе пользуются граждане, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а также жители, удостоенные почётных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации.

Изменения вступят в силу с января 2024 года.

Ранее в Социальном фонде России рассказали о вступлении в силу федерального закона, согласно которому жители осаждённого Сталинграда получают статус ветеранов Великой Отечественной войны.