В Новосибирской области введут бесплатный проезд на электричках для ветеранов труда
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Об этом сообщает Сиб.фм.
Аналогичным правом в регионе пользуются граждане, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а также жители, удостоенные почётных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации.
Изменения вступят в силу с января 2024 года.
Ранее в Социальном фонде России рассказали о вступлении в силу федерального закона, согласно которому жители осаждённого Сталинграда получают статус ветеранов Великой Отечественной войны.