В Петербурге открыли горячую линию для туристов
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Путешественники могут получить консультацию по правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по правам при получении туруслуг.
Кроме того, туристам расскажут об актуальной иностранной эпидемиологической ситуации.
Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.