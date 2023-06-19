В Петербурге открыли горячую линию для туристов

В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам туризма. Она будет работать до 30 июня.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Путешественники могут получить консультацию по правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по правам при получении туруслуг.

Кроме того, туристам расскажут об актуальной иностранной эпидемиологической ситуации.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.