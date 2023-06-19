Банк России прорабатывает введение ОСАГО в новых российских регионах

Банк России в данный момент разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для введения ОСАГО в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2024 года.

Gettyimages.ru