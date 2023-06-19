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Банк России прорабатывает введение ОСАГО в новых российских регионах

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Банк России в данный момент разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для введения ОСАГО в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2024 года.
Банк России прорабатывает введение ОСАГО в новых российских регионах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«В настоящий момент Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на этих территориях», — говорится в релизе.

Отмечается, что для реализации плана ЦБ разработал проект указания о территориальном коэффициенте ОСАГО для водителей автомобилей в новых регионах.

Коэффициент составит 0,68.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Inforeactor выразил мнение, что спортивный автомобиль является атрибутом удовольствия.

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