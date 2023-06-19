Ростовской области выделят 678 млн рублей на развитие сельской местности

Ростовская область получит до 2025 года более 678 млн рублей на развитие сельской местности.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал федерального правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из документа следует, что регион получит 578,5 млн рублей в 2023 году, ещё 99,4 млн рублей — в 2024 году.

Средства должны быть направлены на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях.

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