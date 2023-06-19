Ростовской области выделят 678 млн рублей на развитие сельской местности
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал федерального правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Из документа следует, что регион получит 578,5 млн рублей в 2023 году, ещё 99,4 млн рублей — в 2024 году.
Средства должны быть направлены на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях.
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