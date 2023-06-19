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Ростовской области выделят 678 млн рублей на развитие сельской местности

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Ростовская область получит до 2025 года более 678 млн рублей на развитие сельской местности.
Ростовской области выделят 678 млн рублей на развитие сельской местности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал федерального правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из документа следует, что регион получит 578,5 млн рублей в 2023 году, ещё 99,4 млн рублей — в 2024 году.

Средства должны быть направлены на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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