В поликлиниках Подмосковья установили ещё два рентген-аппарата
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в рамках программы по замене тяжёлого оборудования в 2023 году установили 20 новых единиц медтехники, рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.