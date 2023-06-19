В поликлиниках Подмосковья установили ещё два рентген-аппарата

В поликлиниках при Павлово-Посадской и Балашихинской больницах установили два рентген-аппарата. На закупку оборудования выделили около 36 млн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в рамках программы по замене тяжёлого оборудования в 2023 году установили 20 новых единиц медтехники, рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.