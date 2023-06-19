В Подмосковье совершили два миллиона поездок на арендованных электросамокатах с начала сезона

В Московской области совершили около двух миллионов поездок на арендованных электросамокатах с начала сезона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Наибольшее число поездок зафиксировано в Красногорске — около 80 тыс., а также в Мытищах (почти 78 тыс.) и в Люберцах (более 40 тыс.). В этих городах электросамокаты превратились в полноценный микротранспорт для коротких внутригородских поездок», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Чаще всего электросамокатами пользуются для поездок на небольшие расстояния.

Самые протяжённые поездки зафиксированы в Одинцове и Химках, где расстояние достигло 35 км в одну сторону.

Среднее время аренды оценивается в 18 минут, среднее расстояние — в три километра, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести права на управление электросамокатами.