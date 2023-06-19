Тренер Зубков: занятия боксом укрепляют психику ребёнка

Профессиональный тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков рассказал, почему детям полезно заниматься боксом. В частности, он заявил, что это позволит укрепить психику ребёнка, а также развить координацию.

«В классических секциях бокса детей берут в основном с десяти лет, в некоторых случаях раньше. Акцент идёт больше на физические упражнения и развитие специальных навыков», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, если дети учатся в обычной школе, то без дополнительных занятий они получают физнагрузку только на уроках физкультуры.

Кроме того, при изучении боксёрских элементов ребёнок учится быстро принимать правильные решения, получает необходимое взаимодействие с другими детьми.

«Даже если у вас нет цели сделать из ребёнка профессионального спортсмена для достижений, то занятия боксом дадут ему очень хорошую подготовку — физическую и ментальную, стрессоустойчивость, дисциплину, безопасное получение навыков защитных и атакующих действий, позитивное времяпрепровождение», — добавил Зубков.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.