Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер Зубков: занятия боксом укрепляют психику ребёнка

Короткая ссылка
Профессиональный тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков рассказал, почему детям полезно заниматься боксом. В частности, он заявил, что это позволит укрепить психику ребёнка, а также развить координацию.
Тренер Зубков: занятия боксом укрепляют психику ребёнка
  • Gettyimages.ru

«В классических секциях бокса детей берут в основном с десяти лет, в некоторых случаях раньше. Акцент идёт больше на физические упражнения и развитие специальных навыков», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, если дети учатся в обычной школе, то без дополнительных занятий они получают физнагрузку только на уроках физкультуры.

Кроме того, при изучении боксёрских элементов ребёнок учится быстро принимать правильные решения, получает необходимое взаимодействие с другими детьми.

«Даже если у вас нет цели сделать из ребёнка профессионального спортсмена для достижений, то занятия боксом дадут ему очень хорошую подготовку — физическую и ментальную, стрессоустойчивость, дисциплину, безопасное получение навыков защитных и атакующих действий, позитивное времяпрепровождение», — добавил Зубков.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить