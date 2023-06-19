Тюменского школьника наградили за помощь в тушении пожара

Ученика пятого класса тюменской школы №41 Александра Черемисина наградили за помощь в тушении пожара.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Пожар произошёл в пятиэтажном доме в конце апреля. С верхнего этажа огонь перекинулся на кровлю, а горящие материалы и искры падали на балкон четвёртого этажа, где проживает Черемисин. Мальчик был дома один. Он начал тушить тлеющие остатки.

Пожарные вручили школьнику благодарственное письмо и подарок. Также для него провели экскурсию по 15-й пожарно-спасательной части.

Ранее progorod43 сообщил, что двух жителей Кировской области наградили за спасение ребёнка из воды.