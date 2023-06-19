Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Автоэксперт Рузанов рекомендовал проверять историю подержанной машины перед покупкой

Короткая ссылка
Автомобильный эксперт и технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов дал советы по покупке подержанной машины.
Автоэксперт Рузанов рекомендовал проверять историю подержанной машины перед покупкой
  • Gettyimages.ru

«Важно понимать, что сегодня, даже если вы решили купить авто с пробегом у дилера, у вас всё равно не будет 100%-ной гарантии «чистоты» машины. Б/у авто автосалоны принимают в трейд-ин практически в любом состоянии и, кроме устранения дефектов по кузову и полировки для придания товарного вида, ничего с ними не делают», — сообщил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, прежде всего нужно проверить историю выбранной машины на сайтах государственных ведомств. На ряде платных сервисов можно узнать об участии автомобиля в ДТП и о наличии каких-либо ограничений.

«При полноценной и правильной компьютерной диагностике в большинстве случаев можно выявить следы вмешательства в электронную систему автомобиля и увидеть, скручивался ли пробег на одометре», — сказал Рузанов.

Он также посоветовал тщательно изучить документы, в том числе паспорт транспортного средства.

«Не соглашайтесь указывать в договоре купли-продажи заниженную стоимость, это может стать основанием для отмены сделки», — добавил эксперт.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с URA.RU рассказал, что делать владельцу автомобиля в случае, если мотоциклист сломал боковое зеркало и скрылся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить