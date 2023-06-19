Автоэксперт Рузанов рекомендовал проверять историю подержанной машины перед покупкой

Автомобильный эксперт и технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов дал советы по покупке подержанной машины.

«Важно понимать, что сегодня, даже если вы решили купить авто с пробегом у дилера, у вас всё равно не будет 100%-ной гарантии «чистоты» машины. Б/у авто автосалоны принимают в трейд-ин практически в любом состоянии и, кроме устранения дефектов по кузову и полировки для придания товарного вида, ничего с ними не делают», — сообщил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, прежде всего нужно проверить историю выбранной машины на сайтах государственных ведомств. На ряде платных сервисов можно узнать об участии автомобиля в ДТП и о наличии каких-либо ограничений.

«При полноценной и правильной компьютерной диагностике в большинстве случаев можно выявить следы вмешательства в электронную систему автомобиля и увидеть, скручивался ли пробег на одометре», — сказал Рузанов.

Он также посоветовал тщательно изучить документы, в том числе паспорт транспортного средства.

«Не соглашайтесь указывать в договоре купли-продажи заниженную стоимость, это может стать основанием для отмены сделки», — добавил эксперт.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с URA.RU рассказал, что делать владельцу автомобиля в случае, если мотоциклист сломал боковое зеркало и скрылся.