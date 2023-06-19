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Врач Максимов посоветовал водителям изучать информацию о побочных эффектах принимаемых лекарств

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Александр Максимов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, дал советы водителям по поводу принимаемых лекарств.
Врач Максимов посоветовал водителям изучать информацию о побочных эффектах принимаемых лекарств
  • Gettyimages.ru

«Если вы принимаете лекарственные препараты и вам предстоит управление транспортным средством, тем более длительное управление, обязательно ознакомьтесь с составом этих средств и при необходимости проконсультируйтесь с врачом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, некоторые лекарства могут вызывать нежелательные последствия, например снижение концентрации и реакции, сонливость, заторможенность, ухудшение зрения и головокружение.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с URA.RU рассказал, что делать владельцу автомобиля в случае, если мотоциклист сломал боковое зеркало и скрылся.

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