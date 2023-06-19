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Минтруд России спрогнозировал рост числа женщин, занятых в традиционно «мужских» отраслях

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Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова спрогнозировала рост числа женщин, занятых в традиционно «мужских» отраслях.
Минтруд России спрогнозировал рост числа женщин, занятых в традиционно «мужских» отраслях
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в видеообращении.

«По нашим оценкам, в перспективе 2023 года будет возрастать численность занятых женщин в тех отраслях, которые представляют традиционное женское лицо (здравоохранение, социальные услуги, гостиницы, общепит), но и в тех сферах, где женщины успешно могут конкурировать с мужчинами, например деятельность в области информации и связи», — цитирует её ТАСС.

По её словам, статистика утверждает, что в настоящий момент доля занятых женщин в России составляет почти 49% от общего рынка труда.

«Наибольшая занятость (среди женщин. — RT) у нас в возрастных когортах 35—55 лет. Средний показатель занятости здесь — 85%, при этом этот показатель продолжает повышаться», — отметила замминистра.

Мухтиярова сообщила, что сейчас в России также фиксируется высокая гибкость карьерной траектории женщин в возрасте 55+.

«У нас много позитивных примеров переобучения, кардинального изменения карьерной траектории», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.

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