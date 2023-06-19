Украинские военные обстреляли из ствольной артиллерии село Соболевка в Белгородской области

Украинские военные обстреляли из ствольной артиллерии село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Никто не пострадал, но повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

Gettyimages.ru