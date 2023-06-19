Украинские военные обстреляли из ствольной артиллерии село Соболевка в Белгородской области
Украинские военные обстреляли из ствольной артиллерии село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Никто не пострадал, но повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Подомовой обход территории продолжается», — сказал он.
17 июня украинские военные обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области из миномётов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»