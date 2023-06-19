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Косметолог Гришина рекомендовала заменить летом плотные кремы на лёгкие сыворотки

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Косметолог Мария Гришина заявила, что летом лучше заменить кремы с плотной текстурой на более лёгкие сыворотки, эмульсии или кремы.
Косметолог Гришина рекомендовала заменить летом плотные кремы на лёгкие сыворотки
  • Gettyimages.ru

«Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, также можно использовать питательные кремы, поскольку кожа обезвожена после зимнего сезона. Полезным Гришина назвала и использование термальной воды в течение дня.

Кроме того, рекомендуется применять крем с SPF-защитой.

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