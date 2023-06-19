Дерматолог Королёва предупредила о тяжёлых последствиях применения контрафакта в косметологии

Алла Королёва, врач дерматовенеролог, косметолог, руководитель «Центра лечения осложнений» на базе «Клиники профессора Юцковской», преподаватель «Школы профессора Юцковской», заявила, что последствия применения контрафакта в косметологии могут быть тяжёлыми.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что использование неизвестных препаратов грозит осложнениями не только эстетического характера, но и воспалениями, абсцессами и другими серьёзными реакциями.

«Важно помнить, что для того, чтобы получить разрешение на применение препарата (регистрационное удостоверение), должны пройти не месяцы, а годы клинических испытаний, подтверждающие безопасность и эффективность продукта», — напомнила Королёва.

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