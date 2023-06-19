Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дерматолог Королёва предупредила о тяжёлых последствиях применения контрафакта в косметологии

Короткая ссылка
Алла Королёва, врач дерматовенеролог, косметолог, руководитель «Центра лечения осложнений» на базе «Клиники профессора Юцковской», преподаватель «Школы профессора Юцковской», заявила, что последствия применения контрафакта в косметологии могут быть тяжёлыми.
Дерматолог Королёва предупредила о тяжёлых последствиях применения контрафакта в косметологии
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что использование неизвестных препаратов грозит осложнениями не только эстетического характера, но и воспалениями, абсцессами и другими серьёзными реакциями.

«Важно помнить, что для того, чтобы получить разрешение на применение препарата (регистрационное удостоверение), должны пройти не месяцы, а годы клинических испытаний, подтверждающие безопасность и эффективность продукта», — напомнила Королёва.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить