Дерматолог Королёва предупредила о тяжёлых последствиях применения контрафакта в косметологии
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что использование неизвестных препаратов грозит осложнениями не только эстетического характера, но и воспалениями, абсцессами и другими серьёзными реакциями.
«Важно помнить, что для того, чтобы получить разрешение на применение препарата (регистрационное удостоверение), должны пройти не месяцы, а годы клинических испытаний, подтверждающие безопасность и эффективность продукта», — напомнила Королёва.
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