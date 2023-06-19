В Оренбурге рассказали о программе мероприятий ко Дню молодёжи
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Об этом сообщает RIA56.
В частности, запланирован парковый форум «Включайся». Также будет работать творческая площадка «На ковре».
Кроме того, программа включает проведение открытой городской научно-практической конференции «Современные аспекты здоровьесбережения среди молодёжи».
Среди других мероприятий — фестиваль молодёжи.
Тем временем в Казани в рамках проведения Сабантуя 24 июня выступят представители российской и татарской эстрады, среди которых Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, передаёт ГТРК «Татарстан». Об этом рассказал глава городского управления культуры Азат Абзалов на «Деловом понедельнике» в мэрии.
Ранее сообщалось, как День молодёжи отметят 24 июня в Ульяновске.