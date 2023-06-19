В Оренбурге рассказали о программе мероприятий ко Дню молодёжи

В Оренбурге подготовили различные мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Они будут проходить с 21 по 24 июня в парке имени Перовского.

Об этом сообщает RIA56.

В частности, запланирован парковый форум «Включайся». Также будет работать творческая площадка «На ковре».

Кроме того, программа включает проведение открытой городской научно-практической конференции «Современные аспекты здоровьесбережения среди молодёжи».

Среди других мероприятий — фестиваль молодёжи.

Тем временем в Казани в рамках проведения Сабантуя 24 июня выступят представители российской и татарской эстрады, среди которых Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, передаёт ГТРК «Татарстан». Об этом рассказал глава городского управления культуры Азат Абзалов на «Деловом понедельнике» в мэрии.

Ранее сообщалось, как День молодёжи отметят 24 июня в Ульяновске.