Хирург Косов посоветовал соблюдать умеренность в пище для профилактики панкреатита

Заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Артём Косов рассказал, как избежать панкреатита.

«Именно в различные праздничные дни, когда столы ломятся от жирной еды и алкоголь льётся рекой, к нам часто поступают пациенты с панкреонекрозом», — сообщил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В качестве профилактики заболевания он посоветовал соблюдать простые правила: не объедаться, особенно жирной мясной, жареной и копчёной пищей, и не употреблять спиртные напитки в больших дозах.

Умеренность — залог здоровья, подчеркнул Косов.

По его словам, также в обязательном порядке нужно проходить курсы лечения панкреатита, если такой диагноз уже имеется.

Ранее диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с Inforeactor рассказала, что сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии.