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Врач Чернышова: одышка у пожилых может быть следствием низкого уровня гемоглобина

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что упадок сил и одышка в пожилом возрасте может указывать на низкий уровень гемоглобина в организме.
Врач Чернышова: одышка у пожилых может быть следствием низкого уровня гемоглобина
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При дефиците железа организм будет испытывать нехватку кислорода, что отразится на самочувствии, особенно в пожилом возрасте, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

«При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнёт недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться», — отметила Чернышова.

По её словам, в таком состоянии людям сложно выполнять даже самые простые бытовые действия. При подобных симптомах необходимо пройти медицинское обследование, подытожила врач.

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