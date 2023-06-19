Врач Чернышова: одышка у пожилых может быть следствием низкого уровня гемоглобина
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При дефиците железа организм будет испытывать нехватку кислорода, что отразится на самочувствии, особенно в пожилом возрасте, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».
«При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнёт недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться», — отметила Чернышова.
По её словам, в таком состоянии людям сложно выполнять даже самые простые бытовые действия. При подобных симптомах необходимо пройти медицинское обследование, подытожила врач.
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