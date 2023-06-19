Воробьёв напомнил о важности развития малого и среднего бизнеса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что задача региональных властей — создавать условия для образования новых малых и средних предприятий.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы встречаемся после большого и важного события — Петербургского международного экономического форума. Это большая, содержательная повестка, ключевое выступление президента. Цель — развивать экономику, привлекать инвесторов», — отметил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства области и главами городских округов.

По его словам, важно, чтобы были приняты системные решения, которые позволят малому и среднему бизнесу «реализовываться на земле».

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.